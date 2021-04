Twaalf Vlaamse ziekenhuizen willen rokers uit het zicht van patiënten en bezoekers

De twaalf vragen ook dat de andere ziekenhuizen meedoen. We zouden een sterker signaal geven aan de patiënten en de bezoekers dat in de buurt van ziekenhuizen niet gerookt wordt, zegt tabacoloog Katherine Tetaert van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, “vandaar dat we de oproep doen aan alle ziekenhuizen om mee te stappen in het project rookvrije zorg”.

Meer informatie over de deelnemende ziekenhuizen en wat ziekenhuizen allemaal kunnen doen staat op deze link.