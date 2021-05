Veertiger uit Oekene die vrouw ombracht met ijzeren staaf is schuldig aan moord

Begin september 2019 bracht de man uit Oekene zijn vrouw om, 's nachts in de slaapkamer, met een ijzeren staaf. Het ging al een tijdje slecht tussen de twee. De vrouw had laten weten dat ze bij hem weg wou en biechtte later ook nog eens op dat ze een oogje had op een jeugdvriend van haar. Het hele proces lang beweerde de veertiger zich amper nog iets van die nacht te herinneren, tot hij daar op terugkwam kort voor de assisenjury over zijn schuld zou beslissen. De bekentenis kwam zelfs voor zijn advocaat als een verrassing. Hij vertelde dat hij was opgestaan met de bedoeling zelfmoord te plegen, dat hij vond dat zijn vrouw daar aan schuldig was op dat moment en dat hij toen de staaf is gaan halen. Hij was ook woedend omdat hij de relatie, ondanks heel wat inspanningen, niet had kunnen redden.

Na de moord liet de man nog een briefje achter voor zijn zoon van 12. En toen probeerde hij in zijn ontspanningsruimte, achteraan de tuin, zelfmoord te plegen. Maar dat mislukte. Zijn zoontje vond hem terwijl hij versuft door de tuin strompelde en verwittigde een vriend van de familie.