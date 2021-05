Vernieuwde Turnhoutsebaan in Diest opnieuw open voor het verkeer

In Diest gaat de vernieuwde Turnhoutsebaan (N 127) op 30 april opnieuw open voor het verkeer. De weg is tussen het kruispunt met de Citadellaan en de gemeentegrens met Okselaar helemaal in een nieuw kleedje gestoken. Een vernieuwd wegdek en veilige fietspaden moeten voor meer comfort en veiligheid zorgen.