Voor het eerst jonge raven geringd in Vlaanderen

In Bosland in Limburg zijn voor het eerst in Vlaanderen enkele jonge raven geringd. Dat gebeurde dankzij een goede samenwerking tussen Ruben Evens van Universiteit Hasselt, boswachter Eddy Ulenaers van Natuur en Bos en Koen Driesen van Vogelringgroep Noord Limburg. In de databank van het Belgische ringwerk zijn nog verwijzingen naar 1970 toen de laatste raaf geringd werd, toen ging het om volwassen dieren. "Vorig jaar hebben we voor het eerst een nest in Bosland kunnen lokaliseren. We waren toen eigenlijk net te laat om de jongen te ringen", vertelt Ruben Evens. "Dit jaar zijn we opnieuw naar het nest geklommen. Dat nest ligt ongeveer op 20 meter hoogte in een grove den. Daar hebben we vijf jongen aangetroffen die we dus van een wetenschappelijke ring hebben voorzien."