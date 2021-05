HERBEKIJK: VS-kenner Bert de Vroey houdt speech Joe Biden tegen het licht in VRT NWS Live

De Amerikaanse president Joe Biden gaf vannacht, na 100 dagen presidentschap, voor het eerst een toespraak aan het Congres. Hij zette er zijn plannen uiteen en sprak er onder meer over investeringen in infrastructuur en "jobs, jobs, jobs". VS-kenner Bert De Vroey houdt de woorden van Biden tegen het licht bij Goedele Wachters in onze VRT NWS Live.