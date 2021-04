Van "Kassierster Deborah" tot "Jef de horecabaas": waarom plakken we graag een naam op de gewone vrouw en man?

In het geval van "kassierster Deborah" gaat het volgens Vooruit effectief om een bestaand persoon. Bij veel andere voorbeelden is dat natuurlijk niet het geval. Volgens Van de Velde wordt vaak gekozen voor namen die je vaak hoort, zoals bij "Jan met de pet". Soms wordt ook een naam gekozen die heel karakteristiek is voor een bepaalde groep: "Denk bijvoorbeeld aan Shania of Kimberly . Of aan Jean-Frédéric, die associëren we eerder met de gebruinde jongen uit de hogere klasse, omdat dat wat chiquer klinkt".

"Een heel populair voorbeeld uit de VS in dat opzicht is Karen", zegt professor Van de Velde nog. "Die staat symbool voor de egocentrische vrouw, die bij elk probleem de manager erbij haalt".