Waarom leggen Oost-Vlaamse voetbalploegen vaker kunstgras? "Dure aankoop, maar de kost waard"

De investering in kunstgras kan snel oplopen tot een half miljoen euro, maar het is de kost waard, zegt Vandesompele. "Normaal haal je dat er wel uit na 10 à 15 jaar, omdat je erna veel minder onderhoudskosten zal hebben. Anders moet je het terrein ieder jaar opnieuw gaan inzaaien. Daar heb je telkens personeel voor nodig. Daarnaast valt het wekelijks maaien weg en de lijnen die moeten getrokken worden. Tenslotte verlies je ook nog de waterkosten."

Vandesompele gelooft ook dat er dankzij de nieuwe kunstgrasmat minder afgelastingen zullen zijn. "Het is niet alleen praktischer in onderhoud, maar ook altijd beschikbaar. De ploeg kan er eigenlijk altijd op voetballen. Vooral in de winter is dat een oplossing voor de club om een aantal wedstrijden in normale omstandigheden te laten plaatsvinden."