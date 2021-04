België kan bijna 6 miljard euro aan Europese subsidies krijgen voor relanceplan, maar wie zal dat betalen?

Vanaf de tweede helft van dit jaar, tot eind 2026, wil de Europese Commissie ongeveer 150 miljard euro per jaar gaan lenen. Vervolgens krijgen de lidstaten hun deel, in de vorm van subsidies of leningen. Ze krijgen het geld pas wanneer ze bepaalde mijlpalen of doelstellingen hebben behaald. De Europese Commissie en de andere lidstaten oefenen daarop controle uit.

De EU heeft op de financiële markten een erg hoge waardering, en kan aan zeer lage - zelfs negatieve - rentevoeten lenen. Om die gunstige status op de financiële markten te verzekeren, hebben de 27 lidstaten zich garant gesteld tot 2058. Tegen dan moet alles wat geleend is terugbetaald zijn. De eerste schijven worden pas terugbetaald in 2028. Er is dus nog tijd om op zoek te gaan naar middelen om die afbetalingen te doen.

Dit slaat overigens alleen op de subsidies die lidstaten krijgen uit het Herstelfonds (390 miljard euro). Lidstaten die geld lenen uit het Herstelfonds (daarvoor is 360 miljard beschikbaar), moeten dat geld uiteraard zelf terugbetalen aan de Europese Unie. Voor sommige landen kunnen die goedkope leningen interessanter zijn dan zelf geld te gaan lenen op de financiële markten.