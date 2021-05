"Nurses For Freedom" maakt zich op om deel te nemen aan La Boum 2, maar wie of wat zit er achter die groep? 

Het is op zich niet uitzonderlijk dat ook mensen uit de zorgsector zich kanten tegen de coronamaatregelen of zelfs actief actievoeren. Verhalen waarbij zorgpersoneel twijfelt of weigert om zich te laten vaccineren zijn ook niet nieuw.

Tegelijkertijd beroepen tegenstanders van de coronamaatregelen of antivaxers zich graag op mensen met een medische achtergrond, als autoriteitsargument. Dat was ook de insteek van vroegere coronakritische petities zoals "Docs4OpenDebate" en antivax-organisaties zoals "Artsen Voor Vrijheid". Belangrijk is dan in hoeverre de argumenten steek houden, en dat blijkt in het verleden vaak problematisch te zijn, zowel bij Docs4OpenDebate als bij Artsen Voor Vrijheid.

In België zijn volgens het Belgische statistiekbureau StatBel zo'n 150.000 verpleegkundigen aan het werk, en daarnaast nog iets meer dan 100.000 zorgkundigen. "Nurses For Freedom" vertegenwoordigt daarin een kleine minderheid. Het initiatief is nog pril, maar op Facebook en in interviews deinst de groepering er niet voor terug om desinformatie en onbevestigde geruchten te delen.