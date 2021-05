Zesdejaars van basisschool De Stapsteen in Veldegem meest ondernemende klas van Vlaanderen

De kinderen van De Stapsteen bouwden bijna hun hele klas na in karton. Maar het was vooral de manier waarop ze dat deden die indruk maakte op de jury. Annick Vandroemme van Vlajo: "Als we de filmpjes en foto's bekeken, zagen we kinderen overleggen met elkaar, afspraken maken, samen opmeten, maar elkaar ook ondersteunen om het karton te snijden en vast te maken."