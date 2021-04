19-jarige man die moord in Tielt bekende, blijft langer in de cel: "Hij is mentaal gebroken en heeft oprecht spijt"

De 19-jarige man die begin deze week opgepakt werd voor de moord in Tielt, nu twee maanden geleden, moet langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. De tiener bekende de moord, maar hij kende het slachtoffer niet. Over het motief wil zijn advocaat voorlopig niets kwijt: "Hij heeft oprecht spijt".