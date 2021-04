Kardinaal Van Roey Instituut in Vorselaar viert laatste 50 dagen van het schooljaar: "Ze hebben al te veel moeten missen"

De laatstejaarsstudenten van het Kardinaal Van Roey Instituut in Vorselaar krijgen dan toch hun Chrysostomos, ondanks het feit dat ze maar halftijds op school les krijgen. In plaats van 100 dagen vieren ze nu 50 dagen, verspreid over 2 weken met allerlei activiteiten. "Nu kunnen we het jaar toch in verbondenheid afsluiten" vertelt pedagogisch medewerker An Van den Bergh en leerling Nathalia op Radio 2 Antwerpen.