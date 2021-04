Pat Krimson, Buscemi en 58 andere dj's spelen marathonset in Zottegem: "We vragen aandacht voor de sector"

Dj's hebben zich de voorbije maanden niet meer kunnen uitleven, maar Club Sotto’s in Zottegem wil mensen nu 48 uur lang laten dansen met een marathon dj-set. Om aandacht te vragen voor de sector willen ze ons twee dagen lang aan een stuk laten dansen, thuis in de eigen bubbel, en op dj-sets die gestreamd worden. "Als het een festival zou zijn, dan zouden we er inkom voor kunnen vragen. Maar wij geven het gratis weg aan iedereen die zich geroepen voelt om ernaar te kijken", legt dj Bart Debie uit.