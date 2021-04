"Biden kan lid zijn van de PS" en drie andere uitspraken van staatssecretaris Dermine in "De afspraak op vrijdag"

En last but not least was Thomas Dermine te gast omdat hij verantwoordelijk is voor het herstelplan, het “relanceplan” zoals dat heet, dat België er weer bovenop moet krijgen na de coronacrisis.

Vandaag heeft België een plan ingediend om bijna 6 miljard euro aan subsidies te krijgen voor die relance.

Dat plan klaarstomen is de afgelopen maanden vlot verlopen, door een goede samenwerking met de verschillende regeringen, besluit Dermine in onderstaand fragment: