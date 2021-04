Aantal oproepen naar hulplijn Stop it Now stijgt: "Meer zorgen over seksueel kindermisbruik in coronatijd"

"Deze crisis heeft nogmaals bewezen dat de preventie van seksueel kindermisbruik absoluut noodzakelijk is", stelt Minne De Boeck, criminologe en projectverantwoordelijke van Stop it Now aan het Universitair Forensisch Centrum. "Cijfers en meldingen over intrafamiliaal seksueel geweld gingen in coronatijd de hoogte in maar ook online seksueel kindermisbruik nam enorme proporties aan."

En dat zag Stop it Now ook weerspiegeld in het aantal oproepen naar de hulplijn. Die stegen in 2020 met 65 procent in vergelijking met 2019. De meeste oproepen kwamen van mensen die zelf pedofiele gevoelens hebben, maar ook mensen die zich zorgen maakten om iemand in hun omgeving, belden meer naar de hulplijn.

"Bij degenen die zich zorgen maakten over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen, stegen vooral de hulpvragen over online kijkgedrag", zegt De Boeck. "Dat is ook geen verrassing omdat tijdens de lockdowns meer tijd online werd doorgebracht."

