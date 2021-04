Weduwe van Kirk Douglas, de Belgische Anne Buydens (102), overleden: een bijzonder liefdesverhaal in Hollywood

De aanhouder wint en het koppel trouwt zelfs een jaar later. Volgens Kirk is Anne trouwens pas smoorverliefd geworden toen hij "eindelijk zweeg en begon te luisteren naar haar". Anne en Kirk krijgen twee zonen, Peter en Eric die ook in de filmindustrie werken als respectievelijk producent en acteur.



Anne zet zich tijdens haar huwelijk in voor verschillende goede doelen. The Douglas Foundation verzamelde miljoenen voor tal van noden, van achtergestelde buurten over daklozen tot het spijzen van een film- en tv-fonds.



Het koppel maakt ook de ultieme huwelijksgelofte "tot de dood ons scheidt" waar: Kirk sterft in febuari 2020 na een huwelijk van ruim 65 jaar. Wat is hun geheim daarachter? Een tip van de sluier wordt misschien wel opgelicht in "Kirk and Anne: letters of love, laughter, and a lifetime in Hollywood", een boek dat het koppel nog uitbrengt in 2017. Uit de publicatie van hun liefdesbrieven blijkt dat Kirk het flirten nooit heeft afgeleerd. "Kirk kan niets geheimhouden. Zeker zijn affaires niet. Maar ik had er niet zoveel moeite mee. Als Europese weet ik dat huwelijkstrouw niet reëel is", aldus Anne.