Arts in opleiding getuigt: "Ik was zwanger en werkte tot 33 op 48 uur, tijdens wacht ben ik op spoed beland"

Het is een oud zeer, de hoge werkdruk waar artsen in opleiding in de ziekenhuizen aan worden blootgesteld. Assistenten kloppen gemiddeld 65 uur per week, soms ook 80, en hun verantwoordelijkheid is groot. Gisteren was er een actie aan het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en mogelijk komt er meer. Want ziekenhuizen en artsensyndicaten onderhandelen al een tijdje over het statuut van assistenten, maar dat loopt niet echt vlot. "Terzake"-reporter Willem Van Mullem sprak met enkele artsen in opleiding, één iemand wou alleen anoniem getuigen uit vrees voor represailles. Bekijk hierboven de reportage.