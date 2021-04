Burgemeester Bart De Wever (N-VA) over nieuwbouw aan Steen in Antwerpen: "Wacht met oordeel tot het helemaal af is"

"In erfgoed is het nooit gemakkelijk om oud en nieuw te combineren", zegt De Wever in "De wereld vandaag". "Nochtans is dat soms nodig, want het Steen stond volledig te verkommeren en was een wat pathetisch monument geworden." Volgens de burgemeester moest er iets gebeuren. "Er stond al een aanbouw van de jaren 50, en die was eigenlijk afschuwelijk. Mensen zijn dat vergeten."