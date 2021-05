Van Lady Gaga tot de Kardashians: zo komen jonge Belgische ontwerpers in bekende kleerkasten terecht 

Kortrijkse juwelendesigner Stéphanie D’heygere had wel al succes bij Rihanna. Haar stylist kocht een paar oorbellen van D’heygere bij de boetiek Dover Street Market, in Soho Londen. “We hadden nog een paar bloemen nodig om de oorbellen te presenteren in de winkel, en daarom hadden we een paar rozen gestolen bij een nabijgelegen terras”, vertelt D’heygere. “Toen we later een Instagrampost van Rihanna zagen, proestten we het uit toen we merkten dat ze de – ondertussen gedroogde – terrasroosjes er netjes had laten inzitten.”