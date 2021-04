Op 6 mei gaan de Koninklijke serres open voor het publiek. Vorig jaar in volle lockdown kon dat niet. Bezoekers moeten vooraf een tijdslot reserveren. Er is een wandeling voorzien buiten in het park, en in de grote serres. De kleine serres, met de bijzondere bloeiers, blijven nog dicht omdat er niet voldoende afstand tussen de wandelaars gegarandeerd kan worden.