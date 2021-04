Boswachter Corina over "laatste wandelweekend": "Nationaal Park Hoge Kempen kan rust gebruiken"

Al meer dan een jaar doen veel mensen weinig anders dan wandelen, vaak in natuurgebied. Dat is niet altijd goed nieuws voor die natuurgebieden, schrijft Het Laatste Nieuws vanochtend. Corina Cools is boswachter in het Nationaal Park Hoge Kempen en bevestigt dat een eventuele afname van de felle drukte vanaf volgende week welkom zou zijn. "We zijn in een zekere zin wel blij dat mensen binnenkort ook andere dingen kunnen doen dan enkel in onze natuurgebieden wandelen. Het afgelopen jaar is het enorm druk geweest in het Nationaal Park. Het zal voor ons een verlichting zijn, al zal die van korte duur zijn: de zomer is voor ons elk jaar een piekmoment."

"Het broedseizoen is nu bezig, dus hopen we dat er nu minder mensen naar de natuurgebieden zullen trekken", gaat de boswachter verder. "Je ziet nu dat de paden enorm belopen zijn en dat er ook nieuwe kleine paden zijn bijgekomen. Voor zover we weten hebben de dieren wel nog geen effectieve last ondervonden van de grote menselijke aanwezigheid. Ons gebied is heel uitgestrekt en bezoekers worden ook gestuurd door onze wandelpaden, waar de meeste mensen niet van afwijken."