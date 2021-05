Meer rust in bos als terrassen weer openen?

Daarom roept Patrick Huvenne de wandelaars en fietsers op om meer respect te hebben voor de natuur. “We willen niet dat er minder mensen naar de natuur komen, maar wel dat ze zich respectvol gedragen. Zeker nu we met zoveel in de natuur zijn is het nog belangrijker om je afval mee te nemen, honden aan de leiband te houden en op de wegen te blijven. Het is belangrijk dat de rust verzekerd wordt, zeker nu alles tot leven komt en dieren jongen hebben. In principe is onze wandelpadenstructuur er zo op voorzien dat er ook rustgebieden zijn. Het probleem begint als mensen zich daar niet aan houden.”