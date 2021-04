Brandweer redt reetje uit slib in haven van Gent: "Binnenkort huppelt het weer vrij en blij rond"

Na wat geploeter trokken ze het reetje uit het slib en wikkelden ze het in een doek. Ze brachten het diertje over naar de faculteit Dierengeneeskunde in Merelbeke, waar enkele artsen het onderzochten en verzorgden. Daar volgde gelukkig goed nieuws: het reetje stelt het goed en kan snel weer vrijgelaten worden in de natuur. Dat bevestigt ook de brandweer: "Heel binnenkort huppelt het diertje weer vrij en blij rond.”