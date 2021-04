Brussels bedrijf wil zelf eetbare krekels kweken: "Niemand at 30 jaar geleden sushi, nu wel, zelfde verhaal met krekels" 

Door de Europese steun dat Kriket nu krijgt, hoop het bedrijf zelf krekels te kunnen kweken. Want dat zou een win-winsituatie kunnen opleveren, zegt Van Meervenne: "We willen echt met Belgische krekels werken. En we hopen dan ook zelf krekels te kunnen kweken uit rest- of afvalstromen van de voedingsindustrie. Je moet weten dat een krekel eigenlijk een beetje als een varken is, heel flexibel en kan alles eten. Dus willen we uittesten of we krekels kunnen kweken op basis van afval. Wat dus zou betekenen dat we geen eten moeten importeren voor de krekels en tegelijkertijd kunnen we op deze manier de voedselverspilling tegengaan. En ontzettend lekkere krekels kweken."