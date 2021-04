Brussels Gewest wil meer bakfietsen op straat: "Ideale vervanger voor kleine bestelwagen of auto"

De campagne slaat intussen al goed aan bij de Brusselaars, alleen is het nog uitzoeken welke cargofiets te kopen en hoe ermee te fietsen. Daarom organiseert Urbike enkele testweken. "Tijdens de opleiding tonen we verschillende modellen van cargofietsen", zegt Margot Van Dorpe van Urbike. "Daarnaast krijgen de deelnemers ook een opleiding om te leren rijden met zo'n fiets, want dat is altijd even wennen want het is toch een zwaar gewicht dat je vooruit duwt. We eindigen de opleiding altijd met een test in het verkeer in samenwerking met Pro Velo."