Vechten om water: 39 slachtoffers in grensconflict Tadzjikistan-Kirgizië

Dit maal vechten de twee partijen om een watervoorzieningsinstallatie nabij het Kirgizische dorp Kok-Tash. Beide landen claimden de regio rond de installatie voor zich. Kirgizië en Tadzjikistan, maar ook buurland Oezbekistan, liggen al jaren in de clinch over het waterprobleem. Dit is belangrijk voor de irrigatie van de vruchtbare Ferghana-vallei, die zich over de drie landen strekt, maar ook voor de toevoer van water dat dagelijks in de uitgestrekte bergregio wordt gebruikt.

De versies over hoe de gevechten zijn ontstaan, verschillen bij de twee landen. Tadzjikistan beweert dat Kirgizië Tadzjiekse troepen aanviel om de regio te bezetten. Kirgizië stelt op zijn beurt dat Tadzjiekse soldaten het vuur openden op Kirgizische grensposten en zelfs een post tot ontploffing brachten. Tadzjiekse soldaten probeerden volgens de Kirgiezen bovendien bewakingscamera's op te hangen om het waterstation te kunnen monitoren.