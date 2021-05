Coronaveilige Koningin Elisabethwedstrijd voor piano van start zonder publiek, presentatrice Katelijne Boon: "Zo blij met live muziek"

In 2007 werd Liebrecht Vanbeckevoort 6e in de pianowedstrijd en in 1991 eindigde Jan Michiels 12e. Johan Schmidt eindigde in 1987 op de 4e plaats, Eliane Rodrigues 5e in 1983, Robert Groslot werd 6e in 1978 en Sylvia Traey 8e; in 1975 eindigde Dominique Cornil 11e.

Twééde prijzen zijn wel al uitgedeeld aan Belgische muzikanten: aan sopraan Jodie Devos in 2014 en aan tenor Thomas Blondelle in 2011. Violisten Lorenzo Gatto en Yossif Ivanov wonnen de 2e prijs viool in respectievelijk 2009 en 2005.