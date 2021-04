Zoeloe-regentes koningin Mantfombi Dlamini (65) is plots overleden: wie was ze en wie wordt de nieuwe koning?

Koning Zwelithini stierf op 12 maart, aan de gevolgen van diabetes en covid-19. Hij was een halve eeuw aan de macht geweest en daardoor de langst regerende huidige Afrikaanse koning. Hoewel hij geen politieke macht had in Zuid-Afrika, had hij aanzien, een aantal privileges en een flinke dotatie. Hij maakte de overgang mee van het apartheidsbewind naar de democratie onder president Mandela. Mandela was een Xhosa, zijn opvolger, Jacob Zuma, is ook een Zoeloe. Na de dood van haar man, werd koningin Mantfombi aangesteld tot regentes, in afwachting van een mannelijke troonsopvolger. Zij is nu overleden na een korte ziekte. (lees verder onder tweet)