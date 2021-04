Dat de helft van de zitjes in het Grondwettelijk Hof wordt bezet door (ex-)politici is een grove discriminatie

Ook het feit dat deze politieke benoeming voor het leven is en een slordige 20.000 euro per maand opbrengt, is niet van aard om veel vertrouwen te wekken bij het publiek.



Beperk het mandaat tot 10 jaar. Dat is ruim genoeg om zonder druk te kunnen oordelen. Het kan evenwel niet de bedoeling zijn tot in de eeuwigheid te zetelen om tot het einde der tijden zijn of haar invloed te kunnen laten gelden, ook al heeft de politieke partij in kwestie geen democratische legitimiteit meer.

En voor zo’n topvergoeding zouden alleen de topkandidaten in aanmerking mogen komen. De rechters van het Hof van Cassatie die wel op basis van verdiensten worden benoemd, ontvangen ten andere een veel lagere vergoeding. Opnieuw een discriminatie?

Dat de beste moge winnen!