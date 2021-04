Man van 35 komt om het leven bij arbeidsongeval op industriezone in Ravels

Rond 10 uur vanochtend is er een dodelijk arbeidsongeval gebeurd in Ravels. Het ongeval gebeurde aan de Welvaartsstraat in Weelde-Statie op de industriezone bij Service Van den Hout, een firma voor onderhoud van trucks en trailers. Een werknemer geraakte er gekneld. Brandweer, ziekenwagen en MUG kwamen snel ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.