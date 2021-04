Vijf arrestaties in ontvoeringszaak bulldogs Lady Gaga, vrouw die honden terugbracht ook gelinkt aan de overval

Dinsdag werden vijf mensen gearresteerd die de politie via bewakingsbeelden aan de "dognapping"-zaak linkt. Opvallend is dat een van hen de vrouw is die de twee bulldogs zou hebben "gevonden" en terugbracht. Eerder verklaarde ze dat ze niet betrokken was bij de overval.

Drie mannen tussen 18 en 27 jaar worden verdacht van diefstal en poging tot moord. De drie verdachten stonden al bij de politie bekend als leden van een bende. De vader van een van de mannen zou een relatie hebben met de vrouw die de honden terugbracht. Het koppel wordt nu medeplichtig geacht.