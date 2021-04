Dorpsplein van Waarschoot wordt één groot terras vanaf 8 mei: "We hopen op een fantastische zomer"

In Waarschoot, bij Lievegem, zullen mensen vanaf 8 mei niet veel moeite moeten doen om een plaatsje op een terras te vinden. Het dorpsplein wordt daar één groot terras van 1.600 vierkante meter. De drie horecazaken op het dorpsplein zullen dat gezamenlijk uitbaten. Michiel Claeys van café 't Durp is blij dat de gemeente daarvoor het licht op groen zet: "We zijn vooral blij dat we terug mensen gaan mogen bedienen."