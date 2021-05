Eerste burgercommissie komt samen in Brussel: "Hopelijk doen ze iets met onze aanbevelingen"

Eén van de thema's waar de commissie het over zal hebben is de uitrol van het 5G-netwerk, de opvolger en de snellere variant van het huidige internetnetwerk 4G. De 45 Brusselaars zijn uitgeloot uit 1.100 inwoners die zich hadden opgegeven. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om mee te doen: “Omdat het een burgerinitiatief is, en dat is belangrijk. Ik hoop dat ze deze keer rekening houden met de aanbevelingen die we doen”, zegt een deelneemster. Iemand anders noemt het dan weer een uitgestoken hand naar het publiek toe. “Ik leef in Brussel en ik weet graag wat er hier gebeurt”, zegt ze. Een andere deelneemster komt vooral om te luisteren en haar mening te geven. “Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak, ik kom vooral uit nieuwsgierigheid.”