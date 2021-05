Een Taskforce die zich bezighoudt met eventuele coronavaccinaties voor dieren: waarom is dat nodig?

"Eerst en vooral: het is in de eerste plaats belangrijk dat mensen gevaccineerd geraken." Dat is het uitdrukkelijke advies van de voorzitter van de Taskforce voor dieren én professor diergeneeskunde aan de Gentse universiteit, Jeroen Dewulf. Maar de werkgroep buigt zich wel over de vraag of een eventuele vaccinatie nuttig kan zijn voor dieren: "We weten dat sommige dieren gevoeliger zijn voor het virus dan andere. Wij hebben een lijst gemaakt van welke dieren in aanmerking zouden kunnen komen."