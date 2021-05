Folkfestival Gooikoorts puzzelt alternatief scenario bij elkaar voor deze zomer

Intussen zijn de eerste muzikanten ook al geboekt. Zo staan de internationale muziekgroepen als Pentaichon, een groep uit Griekenland, en Vox Bigerri, die polyfonische a capella uit Frankrijk brengt, op het programma. Daarnaast is het Vlaamse duo Deschepper - Sanczuk bevestigd. "We mikken zo op een drietal concerten per dag", zegt Scheys. "Al is het nog bang afwachten natuurlijk. Want we zijn nog altijd niet zeker dat het festival in deze afgeslankte versie zal kunnen. We hopen dat het Overlegcomité van 11 mei meer ons meer duidelijkheid zal geven."