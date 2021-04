Festival Gent Jazz gaat dan toch niet door deze zomer: "Met pijn in het hart"

"Naar verluidt valt er op 11 mei mogelijk alsnog een beslissing over festivals in de maand juli, maar voor Gent Jazz komt die te laat." Toch is men nog steeds van plan om deze zomer een "zo groot mogelijk" alternatief op poten te zetten. De organisatie geeft ook mee dat Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) deze week beslist heeft dat alle festival- en concertvouchers tot en met de zomer van 2023 geldig blijven.



Intussen zijn de gesprekken met de headliners van dit jaar wel alweer opgestart, laat de organisatie weten. "Zodat de affiche van Gent Jazz er in 2022 even spectaculair zal uitzien als dit jaar. Want laat daar geen twijfel over bestaan: Gent Jazz komt nog harder terug dan vinyl. Sting was de eerste om opnieuw zijn komst te bevestigen en de volgende maanden komen daar sowieso nog een pak namen bij."