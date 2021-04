"Poes, hoe de kat de mens vangt": grootste Vlaamse tentoonstelling over katten start vandaag in Ieper

In het Yper Museum opent morgen de expo "Poes. Hoe de kat de mens vangt": een tentoonstelling over de mysterieuze relatie tussen mens en kat. Vandaag werd de tentoonstelling voorgesteld aan de pers. Vlaams minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) opende de tentoonstelling officieel. Nooit eerder zijn in Vlaanderen zoveel kunstwerken en voorwerpen over katten bijeengebracht, uit allerlei culturen, kunststromingen en verschillende periodes.

Volgens Sandrin Coorevits, directeur van het Yper Museum is de kat geregeld een muse voor kunstenaars: "Er zijn artiesten, die zich gespecialiseerd hebben in de kattenkunst, zoals Henriëtte Ronner-Knip. Maar er zijn ook een aantal monderne kunstenaars, als Jan Fabre en Steve Desmet, die de kat als muse gebruiken. We zien in de geschiedenis van de kunst dat er wel een verschil is in hoe ze de katten toen schilderden. Sommige katten zien er voor ons nu heel vreemd uit".

