Hasp-O Zepperen viert Chrysostomos in bubbels: "We keken er erg naar uit, want we hebben geen andere activiteiten kunnen doen"

Heel wat gejuich en blije gezichten vanochtend op de speelplaats van de middelbare school Hasp-O Zepperen in Sint-Truiden. De laatstejaars vierden er op de valreep dan toch nog Chrysostomos. Dat was niet mogelijk op 100 dagen van het einde van het schooljaar maar nu, 50 dagen voor de grote vakantie, dus wel. "We zijn pas last minute met de voorbereidingen begonnen, omdat we niet zeker wisten of het kon doorgaan", klinkt het bij de laatstejaars van Hasp-O Zepperen. "We zitten al een hele tijd opgesloten en onze reis naar Rome kon ook al niet doorgaan. We keken hier dus erg naar uit."