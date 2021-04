Helft van de mensen die met corona in het ziekenhuis belanden, is jonger dan 66, blijkt uit cijfers van Sciensano

Dat de patiënten jonger zijn, heeft volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano te maken met de vaccinatiecampagne. Intussen is al 80 procent van de 65-plussers in ons land gevaccineerd tegen corona (met minstens 1 dosis) waardoor zij in principe beschermd zijn en dus niet meer ziek worden.

Zo is 31 procent van de mensen die vandaag met corona in het ziekenhuis belanden tussen de 40 en 60 jaar. In die leeftijdgroepen wordt er momenteel nog niet of weinig gevaccineerd.