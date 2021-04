Infrabel gaat dan toch gevaarlijke overweg in haven van Zeebrugge beter beveiligen

Eerder deze week kondigde het bedrijf International Car Operators Terminals aan dat ze zelf een slagboom zullen plaatsen aan een overweg vlakbij hun bedrijf in de haven van Zeebrugge. De overweg ligt bij de ingang naar één van de drukste terminals in Europa. De laatste maanden gebeurden er bij de overweg verschillende zware ongevallen. In maart viel er zelfs een dodelijk slachtoffer. Spoorwegbeheerder Infrabel plaatst geen slagbomen in havengebieden en wilde hiervoor geen uitzondering maken. Daarom nam ICO zelf het heft in handen.

Maar na overleg met de verschillende partijen zal ook Infrabel dan toch actie ondernemen. "We gaan enerzijds het verkeerslicht van de overweg zelf duidelijker maken. Nu wordt dat soms belemmerd door verschillende andere borden of door de inval van het zonlicht. Maar we gaan ook een dynamisch bord plaatsen dat zal oplichten als er een trein in de buurt is. Met al die maatregelen proberen we de veiligheid aan die overweg stelselmatig te verbeteren", zegt woordvoerder Infrabel Frédéric Petit.