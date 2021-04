Justitieminister Van Quickenborne wil 1 centraal nummer waarmee je bij phishing al je bankzaken kan laten blokkeren

Ook justitieminister Van Quickenborne merkt dat phishing voor criminelen big business is geworden: "We zien echt wel een verschuiving van de klassieke criminaliteit zoals inbraken in huizen, naar digitale inbraken zoals phishing. Hun technieken worden ook steeds indringender, waardoor het voor politie en justitie constant aanpassen is".

Meer mensen

De minister geeft aan dat de regering fors meer zal investeren in justitie: "Dit jaar voor 125 miljoen extra, en intussen is ook beslist hoe de verdeling precies zal gebeuren. Concreet voor het fenomeen cybercriminaliteit werven we 33 mensen extra aan bij justitie. Tegelijkertijd komen er ook bij de gespecialiseerde politie 125 mensen IT-profielen bij."

De minister beseft dat criminelen de politie op technisch vlak vaak een stap voor zijn. Toch heeft hij goede hoop dat politie en justitie de nodige getalenteerde mensen kunnen aanwerven. "Daarvoor verwijs ik naar de zaak Sky-ECC, waar onze politiediensten codes konden kraken waarvan iedereen dacht dat het nooit zou lukken".

Meer informatie delen

Een groot probleem bij phishing is dat het gestolen geld heel snel verdwijnt. Banken, politie en parket vragen daarom meer middelen om samen te werken: ze willen de gegevens van frauduleuze klanten met elkaar kunnen delen. Dat mag nu namelijk niet.

"Van die uitwisseling van informatie willen we echt werk maken", zegt Van Quickenborne. "Als een bepaald persoon bij de bank bekendstaat als geldezel, is het de bedoeling dat die informatie ook sneller gedeeld kan worden met andere banken. Bovendien willen we er ook voor zorgen dat die informatie makkelijk bij de politie terechtkomt."

De minister verwijst naar het 'Mule Stop-project' in Antwerpen, waar deze uitwisseling van informatie al vlot verloopt: "Als je naar de politie stapt om aangifte te doen, contacteert die meteen de bank van de geldezel. Men zal die rekening meteen blokkeren, identificeren wie achter de rekening zit én de website blokkeren waar de activiteiten plaatsvinden. Vanaf september gaan we dat hele systeem trouwens digitaliseren, want snelheid is cruciaal. Dit project gaan we ook uitrollen naar de rest van het land."

Via Cardstop ook apps en account blokkeren

De phishingspecial van De Inspecteur legt pijnlijk bloot dat banken niet altijd bereikbaar zijn wanneer je het slachtoffer wordt van phishing. Het volstaat namelijk niet om enkel Card Stop te bellen. Die dienst kan enkel je bankkaart onbruikbaar maken, niet je bankapp en bank-account. "Ook dat moet veranderen", vindt Van Quickenborne.

"Het kan niet dat je én naar cardstop moet bellen voor je kaart en dan nog naar een ander telefoonnummer voor je app. Naar aanleiding van de uitzendingen van De Inspecteur hebben we dan ook contact gehad met bankenorganisatie Febelfin. We hebben afgesproken dat na een telefoontje met Card Stop bij alle banken in één beweging ook alle achterliggende accounts en apps geblokkeerd worden, waardoor je safe bent."

Moeten banken meer doen?

Er was tijdens de Inspecteur-phishingspecial lof van de politie aan de banken over initiatieven om gelden sneller tegen te houden. Maar kunnen die banken niet nog meer doen? Want niet elke bank heeft evenveel mensen op zijn fraudedienst zitten om verdachte transacties in het oog te houden. "Zo lijkt de ene bankklant veel beter beschermd dan de andere", was een vaak gehoorde kritiek bij de luisteraars van De Inspecteur.

Kan dat niet beter, minister Van Quickenborne? "Ik denk dat we snel de hele discussie over 'grove nalatigheid' moeten voeren. Als er verdachte transacties zijn bij Visa en Mastercard, zien we dat die bedrijven heel snel blokkeren en terugbetalen. Bij banken ligt dat duidelijk moeilijker. Ik denk dat banken de term 'grove nalatigheid' ook te snel inroepen. Daarom zal mijn collega van consumentenzaken, Eva De Bleeker, met hen aan tafel zitten om dat te herbekijken. De filosofie moet zijn: een consument die te goeder trouw is, moet altijd beschermd worden en zijn geld terugkrijgen. Ik denk dat daar een bijkomende inspanning nodig is van de banken."

Blijven telecombedrijven achter?

En wat kunnen de telecomoperatoren doen? Want de frauduleuze berichten passeren ook door hun computerservers.

Luisteraar Frederik Vervaet laat deze week aan Base en Telenet weten dat een andere klant van hen een overduidelijk frauduleuze sms verstuurt. "Beide operatoren laten daarop weten dat ze die klant niet zomaar kunnen blokkeren. Ze verschuilen zich achter hun algemene voorwaarden". Kunnen telecombedrijven niet sneller ingrijpen?

"Ik denk dat bij de telecombedrijven het idee van phishing minder is doorgedrongen dan bij onze banken", zegt Van Quickenborne. "Technieken van cybercriminelen worden steeds inventiever. Het is ook belangrijk dat we aan de kant van de operatoren kunnen optreden. We moeten dus niet alleen met de banken rond tafel te gaan zitten, maar ook met de telecomoperatoren."