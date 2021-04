Kajakkers ruimen zwerfvuil in de Maas op: "Het geeft je nog een goed gevoel ook"

Kevin Beckers van de kajakverhuur Maaland en Rafting helpt twee toeristen in hun kajak en schuift hen een voor een in het water. “Lijkt me wel een fijn idee”, zegt er eentje. “In Nederland bestaat er ook al zoiets waar je als bedrijfsuitstapje in groep het zwerfvuil in een rivier verzamelt. Dat is echt heel populair.” Voor Kevin mag er wel wat gebeuren aan het zwerfvuil in de Maas. “De Maas is een regenrivier”, vertelt hij. “Als het veel regent in Frankrijk en België is de waterstand een pak hoger en dan blijft er veel plastic in de struiken hangen en daar geraak je heel slecht aan. Dus dit is een heel goed idee.”