Klooster in Opgrimbie krijgt na 40 jaar leegstand nieuwe invulling: het wordt een school

Het oude klooster van de Montfortanen krijgt een nieuw leven. In het klooster zelf zal plaats zijn voor het secretariaat van zowel basisschool de Zonnewijzer als dat van de hele scholengemeenschap. Voorts komen er ook een polyvalente zaal en een eetzaal. Achter het klooster komen dan nieuwe klaslokalen voor de lagere school en de kleuterschool.

De gemeente betaalt 1,2 miljoen euro voor het nieuwe complex. Dat moest er overigens komen, want de inspectie vond dat de school dringend aan vernieuwing toe was. Momenteel telt de basisschool 100 kleuters en 180 leerlingen. Maar er wordt een groei verwacht in de toekomst omdat in Opgrimbie volop nieuwe woningen worden gebouwd.