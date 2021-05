Leidingstraat ligt in Maasmechelen in de weg voor aanleg Spartacuslijn: "Twee dossiers van Vlaanderen komen in conflict met elkaar"

"Twee dossiers van Vlaanderen komen dus in conflict met elkaar", zegt schepen van Omgeving Stefan Thorez (Open VLD). "We hebben vastgesteld dat het tracé voor de leidingstraat in Maasmechelen momenteel helemaal parallel loopt met het tracé van de Spartacuslijn 2 en het geplande knooppunt aan de op- en afrit van de snelweg. We hebben hier dus toch wel onze bedenkingen over en we vragen dat Vlaanderen hierover een overleg organiseert."