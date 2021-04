Middelkerke zet 200 tafels en 800 stoelen klaar om terrassen morgen op 1 mei al te openen

De gemeente Middelkerke plaatste gisteren en vandaag 200 tafels en 800 stoelen op de openbare terrassen op de zeedijk. Burgemeester Jean-Marie Dedecker vond een achterpoortje om de terrassen morgen al te kunnen openen. Want officieel mogen ze pas op 8 mei open. Maar het gemeentebestuur trok de terrasvergunningen van de horeca in, waardoor de zeedijk nu volledig openbaar domein is. Dat is ook te lezen in het politiereglement dat overal aan de terrassen hangt.

De gemeente mag op openbaar domein wel tafels en stoelen zetten. De horeca-uitbaters mogen hun klanten niet bedienen aan de tafels. Maar ze mogen wel eten en drinken verkopen aan hun toog. Dat kunnen de klanten dan aan de tafels opeten.

Nathaniel Devey van tearoom Rivièra in Middelkerke reageert opgelucht: "Mijn klanten zijn vooral van oudere leeftijd. Zij hebben de zeedijk voor een lange tijd vermeden. Nu zijn die mensen tevreden dat ze eindelijk een wandeling kunnen maken. Want onderweg hebben ze voldoende ruimte om een keer te gaan zitten en even uit te rusten".