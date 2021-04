N-VA-voorzitter Bart De Wever: "Stop met dat centraal loonoverleg"

"De Groep van 10 functioneert niet meer ", zegt De Wever in "De wereld vandaag". "Die slagen er niet meer in om een interprofessioneel akkoord (IPA) te sluiten. Als centrumrechts aan de macht is, geven de werkgevers er volgens hem de voorkeur aan dat de regering de dingen in handen neemt, en nu laten de vakbonden het initiatief liever aan de centrumlinkse regering.

Beluister hieronder het gesprek met Bart De Wever in "De wereld vandaag" en lees eronder verder: