Strenge lockdown in Turkije, vooral verbod op verkoop alcohol oogst woede: "Niks te maken met pandemie"

Opvallend ook: de regering voerde een beetje zijdelings ook een verbod op de verkoop van alcohol in. En het is net die maatregel die nu voor veel ophef zorgt. "Want 'wat is de logica?', vragen mensen zich hier af", vertelt Nazar. "Op sociale media wordt er flink over tekeer gegaan. Er is zelfs een hashtag "blijf van mijn alcohol af" (#alkolumedokunma) op Twitter waarbij mensen hun een foto van hun favoriete alcoholische drank posten. Want heel wat Turken houden wel van een drankje. Voor velen, ook moslims, gaat dit veel te ver."