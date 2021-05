Oekenaar moet 22 jaar naar cel voor moord op echtgenote

In september 2019 vermoordde de Oekenaar zijn vrouw met een ijzeren staaf omdat ze van plan was om weg te gaan bij hem. Na de moord probeerde hij zichzelf om het leven te brengen, maar dat mislukte. Zijn zoon, die toen 12 was, vond hem versuft terug in de tuin. De nabestaanden vinden 22 jaar cel een correcte straf, zegt hun advocaat Luc Arnou. "Het is niet zo dat mijn cliënten uit waren op een zo streng mogelijke straf maar 22 jaar cel vinden ze rechtvaardig."

Het hof van assisen in Brugge heeft wel rekening gehouden met enkele verzachtende omstandigheden. Tim De Vogelaere is de advocaat van de dader: "Mijn cliënt heeft spijt over wat hij gedaan heeft. Het hof heeft ook rekening gehouden met zijn blanco strafregister. Bovendien werkt hij aan zichzelf door therapie te volgen in de gevangenis."

Wie vragen heeft over zelfdoding kan altijd terecht op het gratis telefoonnummer 1813 of op de website 1813.be.