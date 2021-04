Oostende noemt het nieuwe zwembad naar ex-topzwemster Brigitte Becue: "Ik ben daar erg fier op"

Brigitte Becue werd in Oostende geboren. Daarom geeft het stadsbestuur haar naam aan het nieuwe zwembad: "Ik ben daar erg fier op. Het is een erkenning van mijn zwemcarrière. En dan nog vanuit mijn geboortestad."

Haar naam staat in grote letters boven de ingang van het nieuwe zwembad. "Mijn broer woont sinds een tijdje terug in Oostende en hij stuurt me af en toe een foto. Zelf woon ik in Vlaams-Brabant maar elke dag verlang ik naar Oostende. Ik voel me een rasechte West-Vlaming. Telkens ik in West-Vlaanderen ben, is dat precies thuiskomen."