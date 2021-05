Zwemseizoen in openlucht in Oost-Vlaanderen start vandaag al in Hamme 

Normaal kan je vanaf 12 mei in de Gentse Blaarmeersen gaan zwemmen. Onder voorbehoud wel, want het water moet minstens 18 graden warm zijn. Je reserveert best een plekje op voorhand. Ook een mondmasker dragen is verplicht tot je op de weide ligt of op het strand zit. Bij Vosselare Put, in Deinze, gebruiken ze geen reservatiesysteem, want vorig jaar was dat mislukt. Vanaf 15 mei verwelkomen ze zwemmers, maar de capaciteit wordt beperkt tot 300 à 350 personen. Parkwachters en security worden ingeschakeld om alles coronaproof te laten verlopen. Op de Warande in Wetteren is het wachten tot 6 juni. Je moet kiezen of je in de voormiddag of namiddag komt zwemmen, en dat kan je dan vastleggen via hun website. Tussendoor wordt alles van kop tot teen gereinigd en ontsmet.